Solo existe incertidumbre entre los trabajadores textiles. “La Tipoití reabrió, pero no sabemos cómo seguirá todo”, se escuchó. “Estamos contentos porque la planta retomó sus actividades, pero no sabemos cómo seguirá todo en marzo y abril”, sostuvo el delegado gremial de los trabajadores de la fábrica, Gustavo Bravo, que retomaron sus actividades luego de 45 días de suspensión forzada. “Tenemos la esperanza de trabajar en marzo y abril, pero no hay nada concreto; nos dijeron que vamos a seguir seguro hasta el 5 de marzo, pero no es una garantía”, aclaró Bravo. “La gente está mal y dejó de comprar indumentaria; trabajamos hasta el 5 de marzo pero no sabemos cómo sigue; esperamos decisiones oficiales para que se tomen las medidas que corresponden y se reactiven las industrias textiles pero el panorama no es para nada alentador”, evaluó desde radio Dos. “Los empresarios dicen que no hay pedidos de compras”, advirtió recordando que la empresa está en concurso de acreedores que dificulta cualquier avance. “Trabajamos tres semanas y una es suspendida; la situación es la misma para todos; seguimos con toda la incertidumbre”, sostuvo. Bravo apuntó que “no hay una política oficial para mejorar; quedamos a la deriva y con un gobierno al que no le gusta la industria textil y no hace nada por los trabajadores”.