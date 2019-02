El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) sumó seis nuevas aplicaciones para que los usuarios puedan recargar su tarjeta, con lo que ya son 11 los sistemas de pago online para poder cargar crédito, informó ayer el Ministerio de Transporte de la Nación. No obstante, a nivel local aún no llegó la confirmación de cuántas de todas esas “app” podrán usar los usuarios locales del servicio urbano de pasajeros. “Vamos a esperar una notificación, porque a veces por cuestión de jurisdicción no todas esas aplicaciones son utilizables”, aseveró a época el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda. Según el funcionario, actualmente unas 150 mil personas utilizan los 24 ramales de esta capital y viajan abordo de alguno de los 190 colectivos en circulación. Las nuevas aplicaciones de pago son: AltoViaje, Moni, BilleteraPaís,Pago 24, Paymovil, Ualá. Estas se suman a las ya conocidas MercadoPago, TodoPago, Link, Banelco y Pim. “Además de ser más práctico, permite a los usuarios de SUBE acceder a promociones de descuentos que proporcionan las billeteras virtuales, al menos una vez al mes”, explicaron desde esa cartera. Asimismo, reflejaron que Transporte de la Nación está desarrollando nuevas formas de acreditación de la SUBE, tales como el dispositivo Conexión Móvily, la app Carga SUBE Beta que permiten aplicar la carga a la tarjeta, directamente apoyándola en el teléfono celular.

¿Cómo hacer una carga electrónica?

Desde el celular, computadora o cajero automático se realiza la carga que se puede abonar con billeteras virtuales o tarjeta de crédito o débito. Se acredita la carga a la SUBE apoyándola en una Terminal Automática (hay que elegir la más cercana buscando en argentina.gob.ar/SUBE), o en el celular a través de app Carga SUBE Beta (se apoya directamente sobre el celular) o desde Conexión Móvil (que se enchufa a celulares, tablets o computadoras y se adquiere en conexionmovilsube.com.ar). Es importante registrar la SUBE para poder recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta. Es un trámite sencillo y rápido que se realiza desde la web argentina.gob.ar/SUBE.