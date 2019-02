Para el nuevo ciclo lectivo, el costo del servicio del transporte escolar inicial rondará en los $2.200, como consecuencia de los reiterados aumentos en materia de combustibles, respuestas y habilitaciones. En tanto, desde el 25 de febrero unos 100 coches serán verificados por la Comuna para poder aprobar su circulación. En relación con esto, desde el sector denuncian competencia desleal y falta de políticas claras y duraderas en materia de sectores y prioridades en lo referente al sector de ascenso y descenso de pasajeros. El referente de la asociación local de empresas de transporte escolar, Pedro Abas indico que “como consecuencia de los reiteradas subas del precio del combustible y considerando el incremento del costo de todos los permisos con los cuales debemos contar para trabajar, la tarifa inicial del servicio rondará en los $2.200” y agregó “con un precio inferior no cierran los números, todo se incrementó; por ejemplo, el valor de la patente para un coche modelo 2017, el año pasado se pagaba $1.600 y ahora vale $3.000”. En cuanto a la demanda del servicio Abas, en principio, señaló que “muchos padres no planifican el traslado de los chicos y a última hora pretenden sumarse, cuando ya tenemos definidos nuestros recorridos para cumplir con los clientes y los horarios de los colegios. Los tutores muchas veces no entienden cuando le decimos que no al pretender que hagamos recorridos por escasa cuadras. No comprenden que eso implica la pérdida de bastante tiempo, del cual no disponemos; complicando incluso el arribo a horario a los colegios”. “Y si bien el Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) es utilizado por muchos estudiantes, significando un ahorro importante, la demanda se mantiene porque ofrecemos otros tipos de beneficios, como es el de puerta a puerta y la seguridad del menor”, explicó el referente del transporte.

Coches

En cuanto a la cantidad de coches que prestan el servicio se pudo saber que son aproximadamente unos 100, pero que también hay mucha competencia desleal. “Nosotros cumplimos con todo lo necesario para trabajar, pero hay muchos que no y es muy fácil detectarlos en los colegios. Nosotros vemos a diario vemos algún remís o camioneta que retira a muchos chicos y son estos móviles los que suelen tener accidentes de tránsito. Las veces que se dijo que un transporte escolar tuvo un accidente, el mismo no estaba habilitado para trabajar”. Otro de los problemas recurrentes del sector está relacionado con la falta de delimitación de una zona de ascenso y descenso de los chicos en los colegios. En relación a esto, el transportista comentó que “la normativa es clara, pero cada gestión o funcionario viene siempre con su librito, mientras que nosotros seguimos con los mismos inconvenientes al estacionar en doble fila, porque los particulares ocupan nuestro lugar en la zona céntrica. Hasta el momento no tenemos información, pero seguro después de la verificación de los coches nos enteraremos de si harán alguna modificación”, concluyó Abas.