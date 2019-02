El ex miembro de la cúpula de la CGT, Juan Carlos Schmid, se refirió a la situación económica en una entrevista radial y señalo que “Teniendo en cuenta los índices económicos y sociales, la situación es de mayor gravedad que en 2001, sin embargo el contexto histórico es diferente”, aseguró Schmid, el ex triunviro de la CGT. El secretario general de Dragado y Balizamiento opinó sobre el rol de la oposición: “la tendencia lenta de largado de la oposición le otorga una ventaja al oficialismo. En la oposición hace falta humildad y grandeza. La oposición debe ofrecer una oferta novedosa”. “El conflicto social es el que debería elaborar la síntesis política y no al revés. Debe haber una reacción de los sindicatos, el proceso electoral tiene una necesidad y los trabajadores otra más urgente. Tenemos millones de compañeros que no llegan a fin de mes”. “En mis años en el triunviro de la CGT no hubo síntesis política. Yo me inclinaría por que haya una reacción de los sindicatos, ya sea una medida de fuerza, pero necesitamos una reacción”. “Este experimento económico nos está llevando al abismo, con respecto a la realidad social”, concluyó Schmid.