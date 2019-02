El salario docente quedó un 15% por debajo de la inflación en tres años. Según el informe, la situación afecta más a los maestros de provincias, en las cuales el salario no alcanza siquiera la media nacional, por debajo de los 20 mil pesos mensuales. Los salarios de los docentes argentinos aumentaron la mitad que la inflación entre 2017 y 2019 y están entre los más bajos del mundo, de acuerdo con un informe difundido ayer. Los incrementos del salario docente en todas las provincias (promedio ponderado de 20,2%) se ubicaron muy por debajo del índice inflacionario publicado para el período septiembre 2017- septiembre 2018 (40,5%), alertó el último reporte del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano. “Los docentes no consiguieron sostener su poder adquisitivo. Esta situación afecta más a los maestros de provincias, en las cuales el salario no alcanza siquiera la media nacional, por debajo de los 20 mil pesos mensuales. Tal es el caso de Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja”, advirtió el director del CEA, Alieto Guadagni.