River venció 2-1 a San Martín de Tucumán y se acerca al objetivo de conseguir una plaza para la Copa Libertadores 2020. Con goles de Juan Fernando Quintero, quien volvió a tener una destacada actuación, y de Matías Suárez. Ramiro Costa descontó para el elenco dirigido interinamente por Floreal García. El elenco “millonario” llegaba de dos empates consecutivos, ambos como visitante y con el mismo resultado (1-1 con Central y Banfield), que lo habían hecho perder algo de terreno en su pelea por un lugar en la Libertadores del año próximo. Sin embargo, el paso dado en el Monumental lo empuja hacia la misión que planteó Marcelo Gallardo, a la espera del debut en la Copa Libertadores, pautado para el 6 de marzo ante Alianza Lima en Perú. El conjunto de Núñez padeció los problemas físicos de sus futbolistas a lo largo de la primera parte, hecho que lo obligó a cambiar el esquema táctico. Comenzó con tres defensores y dos carrileros, pero antes del minuto perdió a Milton Casco por una lesión en la clavícula derecha -ingresó De la Cruz- y regresó a la línea de cuatro en el fondo. Y, a los 34′, el que sufrió un problema muscular fue Ignacio Fernández -en su lugar entró el juvenil Ferreira. Sin embargo, aunque le costó la generación de juego, se repuso, sobre todo a partir de la producción de Juan Fernando Quintero. El colombiano ya había probado sin suerte un par de veces al arco defendido por Jorge Carranza, quien a los 28 minutos había dibujado una gran atajada ante Ignacio Fernández, instantes antes de que se lesionara. Pero a los 31′, Quintero volvió a convertir un gran gol, como ya había sucedido ante Racing o Rosario Central. Juanfer combinó con Pratto: el Oso aguantó el balón de espaldas y se lo devolvió al mediocampista ofensivo quien, de zurda, colocó la pelota junto al palo derecho del arquero. En la segunda parte, incluso después de la salida de Quintero (también con molestias musculares), River, favorecido por las mayores ambiciones de la visita, lastimó con varias transiciones rápidas, pero no terminó bien las jugadas. Con el ingreso de Matías Suárez, el Millonario partió el equipo y, con tres puntas, incrementó el acoso a la defensa del Santo(también volvió a mostrar detalles interesantes el juvenil Cristian Ferreira). Matías Suárez contó con dos oportunidades concretas y recién facturó en la tercera, a los 38 minutos de la segunda parte. Ponzio alargó la pelota para De la Cruz, quien envió el centro y, luego de varios rebotes y de un intento trunco de Lucas Pratto, el balón derivó en el ex Belgrano, que no perdonó. Ramiro Costa le adosó algo de suspenso al partido con su corrida solitaria, luego de una pérdida del capitán Ponzio (cumplió 300 partidos con la Banda) en la salida, pero más allá del orden y de la intensidad ofrecida, a San Martín le costó llegar a fondo. De hecho, antes del descuento, sólo había llegado a partir de un remate de Purita que atajó Franco Armani. Para el final: la polémica: ¿hubo mano de Rojas en una de las últimas jugadas del duelo? Sí, porque el defensor amplió el volumen de su cuerpo, pero Germán Delfino no lo advirtió. River llegó a los 33 puntos y amenaza a Atlético Tucumán y Boca, los últimos dos clasificados a la Libertadores 2020. San Martín no logró cambiar su suerte, ya sin el renunciado Walter Coyette en el banco de suplentes. Y sus chances de permanecer en Primera disminuyen.