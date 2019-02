El senador nacional por Corrientes, Carlos Camau Espínola, destacó la figura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, como “una persona que sacó adelante el país en un momento muy crítico” y consideró que “ahora puede volver ser parte de una alternativa” al Gobierno de Cambiemos.

Espínola participó del encuentro de dirigentes de Alternativa Federal en Mar del Plata y fue consultado por la prensa sobre la unidad que el sector busca de cara a las elecciones presidenciales de 2019.

“Lavagna me parece un hombre que tiene una gran experiencia. Es importante su participación en política y ojalá se anime a formar parte de una alternativa a este Gobierno”, respondió el senador correntino cuando le preguntaron su opinión sobre la figura del ex ministro de Economía. “Lavagna tomó decisiones en un momento muy crítico del país. Claramente, tomó decisiones que sacaron a la Argentina adelante y ahora estamos otra vez en un momento muy complicado para todos los argentinos”, agregó el senador nacional.

Camau reiteró sus críticas a la gestión del presidente Mauricio Macri por el rumbo de la economía y señaló que “hoy vivimos un momento muy crítico”. Les pidió a los ciudadanos que “sepan que este año cuando vayan a votar, lo hagan por cuestiones concretas y no por promesas que mueren en campaña”.

Por su parte consideró que “en Alternativa Federal, tenemos la actitud de unidad y eso se va a ir dando. El límite es no volver al pasado ni permitir esta Argentina que en el presente genera todos estos problemas económicos”.