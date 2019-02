Raptaron a una nena en el barrio Río Paraná, y la liberaron en un basural. El dramático hecho ocurrió anoche en la capital correntina. Una nena de 9 años fue raptada por desconocidos que la levantaron violentamente cuando la menor estaba en el patio de su casa, y la subieron en un automóvil. Gracias a la eficaz acción policial pudieron rescatarla rápidamente debido a que los secuestradores la dejaron en un basural a pocas cuadras. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión. “Una de mis nenas fue a lavarse los dientes al baño que tenemos en el patio porque estamos construyendo la casa. Cuando se dio cuenta, la sujetaron de los brazos, le taparon la boca y le subieron a un auto. Gracias a Dios a pocas cuadras la abandonaron y se dieron a la fuga. Aparentemente fue un vehículo rojo”, contó Fabio Montenegro, padre de la menor. “El perro ladró mucho más de lo normal, entonces salgo rápido y no le encuentro a mi hija en el baño. Me pareció raro. Fuimos a la casa de mi suegro y tampoco estaba. La buscamos por todos lados. Entramos en pánico. No sabíamos qué hacer, estábamos desesperados, llamo al 911 y me piden datos. No me ubicaba de nada fui en moto a la comisaría, me preguntaron cosas y los móviles rápidamente salieron a buscarla. “Dos muchachos en motos pasaron y le preguntaron. Y la llevaron a la casa de mi mamá”, contó. Dijeron que la iban a matar o algo así… entonces eligieron tirarla. Mi nena me dijo que eran de un auto rojo: un muchacho con capucha. Habrán visto mucha policía y por eso la largaron”. Todos los hechos son investigados por el Fiscal Gustavo Roubineau.