El Seven del Carnaval de Ituzaingó concluyó con éxito y un atractivo final entre los dos líderes del XI Circuito de Rugby de Verano. Donde “Ranitas” de Paso de los Libres se impuso 19 a 7 a “Fenómenos” para dejar la definición al rojo vivo en la última etapa a realizarse este sábado 23 en La Cruz. Se disputó en las canchas de rugby del Club Yacyreta, la cuarta etapa del XI Circuito de Rugby de Verano, organizado por la Productora Tiempo de Rugby y los jugadores del club ituzaingueño. Etapa más que atractiva por los partidos realizados y la definición del Seven del Carnaval y los puntos en juego por la Copa Challenger OSDE. Seis equipos mayores, dos de veteranos y dos de juveniles se congregaron en Ituzaingó en la nueva etapa del Circuito que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través de la Secretaría de Deportes. Luego de la etapa de clasificación se disputaron las tres finales. Con un desenlace atractivo y emocionante, ya que los dos líderes del certamen en disputa del certamen. Se enfrentaron en la Final de la Copa de Oro “Municipalidad de Ituzaingó” y fue victoria de las “Ranitas” de Paso de los Libres, ante Fenómenos de Corrientes, por 19 a 7 y dejó al rojo vivo la definición del torneo. Por su parte, Carpinchos de Santo Tomé se impuso en la final de la Copa de Plata “Secretaría de Deportes de la Provincia” ante Rooster de Resistencia por 19 a 0. Mientras que en el duelo de los equipos del club Yacyretá finalizó igualado en 12 puntos y compartieron la Copa de Bronce “Secretaria de Turismo de Ituzaingó”. Tras las finales, se realizó la entrega de premios, donde se contó con la presencia de la Secretaria de Turismo de la Muncipalidad de Ituzaingó, María Amelia Ramírez, en representación del municipio que apoyo y colaboró con diferentes áreas para el exitoso evento deportivo. Los organizadores agradecieron la participación de todos los equipos y los referees que colaboraron con la jornada, Luis Martínez y Víctor Sanabria de Posadas, Sebastián Lugo de Resistencia y Fernando Catalano de Paso de los Libres. Así mismo, se rindió un emotivo homenaje a un amigo de la casa, fallecido hace pocos meses, ex jugador del club anfitrión, donde su padre Leopoldo Solari y uno de sus amigos, Atilio Ramírez entregaron el premio al Mejor Jugador del torneo, la Copa “Joaquín Solari” a Juan Carlos Maiorana jugador de Santo Tomé, destacado por su actuación con Ranitas durante el Seven de Ituzaingó.