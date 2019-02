La Academia triunfó 3-1 sobre Independiente y comanda en soledad la cima de la tabla de posiciones. Racing ganó un partido de campeonato en el clásico ante Independiente como visitante y se convirtió en el único líder de la Superliga. Fue 3-1 por los tantos de Guillermo Burdisso -en contra-, Lisandro López -de penal- y Matías Zaracho (Fernando Gaibor había igualado transitoriamente). La Academia impuso condiciones en el inicio y casi abre la cuenta por un descuido de la defensa local con Lisandro López, que intentó y se encontró con Martín Campaña. A la salida del córner, Burdisso desvió la pelota para su propio arco cuando marcaba a Donatti y se quebró el cero. El Rojo sintió el cachetazo pero fue en busca de la igualdad, e hizo méritos para conseguirla. Primero Martín Benítez no pudo de cabeza, más tarde se encontró con una gran atajada de Gabriel Arias y nuevamente el arquero académico bajó la persiana de su valla ante un testazo de Pablo Hernández. La resistencia del visitante duró hasta el tiempo adicionado del primer tiempo: Gonzalo Verón desbordó por derecha y su buscapié halló a Gaibor, quien no falló. El anfitrión, merecidamente, llegó a la igualdad y salió decidido a buscar la victoria en la etapa final. Burdisso advirtió con un cabezazo en ataque pero Racing, agazapado, aprovechó un error infantil de Alan Franco ante Cvitanich. El defensor perdió el balón y le cometió penal. Lisandro López no falló y puso otra vez en ventaja al equipo de Coudet. Los espacios se le fueron cerrando al conjunto dirigido por Ariel Holan, que apeló a Jonathan Menéndez para desequilibrar. El juvenil preocupó de entrada con un par de llegadas pero se desinfló junto al resto del cuadro de casa. Con Independiente volcado en ataque, un pelotazo sin destino encontró por casualidad a Lisandro López, quien dejó en el camino a un desacomodado Campaña y sirvió en bandeja el tercero a Zaracho. Todo Racing se abrazó a una victoria fundamental que alimenta sus posibilidades de ser campeón.