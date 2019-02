Continúan las quejas por el cobro de plus en las recargas de la tarjeta SUBE y por la falta de sistema para la recarga. Si bien hay nuevos puntos en el Centro capitalino, no todos cumplen con su obligación. Por ejemplo en el Palacio Municipal, se encuentra uno de los puntos de recarga. Hace más de una semana que no cuentan con el servicio. Sobre calle Salta casi Junín se encuentra otro local dedicada a la carga de tarjeta SUBE. En los últimos días, también hubo inconvenientes para que los usuarios puedan obtener crédito para viajar en las distintas unidades del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Corrientes. Un gran porcentaje cobra en promedio 5 pesos. “Por la falta de sistema en distintos puntos de recarga tuve que buscar otros lugares. En la recorrida me encontré con que la mayoría de los negocios que están en las cuatro avenidas me cobraron un adicional”, dijo Norma una usuaria de la línea 103 en comunicación con este medio. “Esta semana me costó encontrar lugares para la realizar la carga de crédito. La mayoría estaban con inconvenientes en el sistema”, señaló Roberto un usuario de la línea 106 A. Ante estos reclamos, desde el área transporte de la Municipalidad de Corrientes, informaron que los usuarios deben realizar los reclamos y luego será Nación Servicios -la empresa encargada de todo lo relacionado al Sistema Único Boleta Electrónica (SUBE), la que realice las sanciones correspondientes. Pese a que muchos son reincidentes con este tipo de irregularidades, continúan con el cobro extra por cada recarga.