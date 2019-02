El diputado de la UCR Daniel Kroneberger le ganó este domingo al ex secretario de Deportes Carlos Javier Mac Allister, apoyado por el propio Presidente Macri, en la interna de Cambiemos para postularse a candidato a gobernador de La Pampa. Kroneberger se enfrentará al candidato peronista Sergio Ziliotto, que es impulsado por el actual gobernador Carlos Verna, en las elecciones generales del 19 de mayo. Mac Allister felicitó vía twitter a su oponente y dijo que acompañará “desde el lugar que nos toque” a Cambiemos en La Pampa. El radical será quien se enfrente al candidato peronista Sergio Ziliotto en las elecciones generales del 19 de mayo e intentará terminar con los 35 años que el peronismo lleva gobernando la provincia. En el inicio de la jornada electoral el ex jugador dijo que los candidatos más cercanos al presidente que compiten en elecciones van a tener un escenario “más complicado” que el resto de los participantes, en declaraciones a Radio 10. Quien sea ganador de próximas las elecciones asumirá el 10 de diciembre en lugar del peronista Carlos Verna, que en diciembre pasado había anunciado que no iba a competir por un nuevo mandato debido a un tratamiento de cáncer que debe realizarse.