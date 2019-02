“Ober no puede funcionar porque carece de legalidad en la ciudad”, aseveró el titular de la Asociación de Remises de Corrientes, Juan Castillo, quien reconoció sobre la posibilidad que llegue una versión “correntina” de Uber. Sostuvo que “es un servicio que no está contemplado en la normativa y si lo detectamos avisaremos a las autoridades”.

Si bien el original se llama “Uber”, Corrientes ya tiene su propia versión con “Ober” y se publicitan por redes sociales. El servicio local ofrece recorridos fijos, coches compartidos y tarifas económicas. Se manejan desde el anonimato, pero ya adelantaron que trabajan para realizar los pedidos mediante una APP.

“Nos enteramos por los medios de este tema, pero esto nace de la irregularidad, publicando un servicio no habilitado y generando una oferta desleal que no está contemplada en la normativa, es algo que no sabemos si se aplicará en un futuro”, aseguró Castillo desde Sudamericana. Agregó que “habíamos hablado con el subsecretario de Transporte y nos prometió que tomaría cartas en el asunto, si esto llegara a llevarse a la práctica”. En principio, “el servicio no existe, si entendemos que pueden tener la intención de funcionar pero no está amparado en la legislación, cuando se detecte el funcionamiento como carece de legalidad daremos aviso a las autoridades de contralor”.