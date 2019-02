Autoridades de la empresa textil Tipoití se volverán a reunir mañana con representantes de la Comisión gremial interna, con el objetivo de evaluar la continuidad de la histórica producción correntina, afectada por la galopante recesión nacional. El encuentro es parte del cuarto intermedio dictaminado en el primer cónclave, realizado el jueves 21. Allí -tras dos meses con la fábrica paralizada- se debatió acerca de la situación contable y las escasas ventas, aunque no se habló de cesantías ni despidos. “La situación está complicada. No cierran los números. Luego de más de 20 años, la fábrica debió parar su producción en verano por los altos costos. La ayuda no llega por ningún lado, ni por el Estado provincial y mucho menos por el Estado nacional, para quien somos un gasto en su política importadora”, aseveró a El Libertador una dirigente de la Asociación de Trabajadores Textiles (AOT). La planta cuenta con 750 trabajadores y se aprestó en 2018 a celebrar sus 70 años de actividad mientras que anunciaba la implementación un horario restringido de producción, lo que implica una pérdida de entre el 20 y el 25 por ciento de los ingresos para los operarios. En tanto, la apertura indiscriminada de las importaciones puesta en marcha a partir de diciembre de 2015 inundó el mercado de prendas o hilados fabricados en el exterior que tienen un costo menor y, por lo tanto, atentan contra la producción y el empleo local. Para dimensionar la profundidad del conflicto, es necesario tener en cuenta que cerca del 80 por ciento de lo que se produce se vuelca en el mercado interno, que hoy sigue deprimido.