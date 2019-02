“Martínez Llano no tiene nada que hacer en el peronismo”, sentenció el diputado nacional José Pitin Ruíz Aragón, luego que su lista Unidad Ciudadana en las internas peronistas fuera impugnada.

La mayoría de las 70 listas fueron oficializadas en la interna del PJ, pero el espacio que representa a Cristina Fernández de Kirchner fue impugnado. “No vamos a cambiar el nombre de Unidad Ciudadana. Estamos analizando pedir la intervención de la Junta Electoral al Congreso del partido”, puntualizó Pitin Aragón, en diálogo con radio Dos, para aseverar que “nosotros queremos participar y deseamos que no haya prescripciones”. El legislador nacional vinculó la decisión de la junta electoral a Martínez Llano, uno de los candidatos a presidente del partido. “No tiene nada que hacer en el peronismo”, asestó Ruíz Aragón. “Hay antecedentes a nivel nacional de listas con el nombre Unidad Ciudadana. Esta misma Junta aprobó el nombre en 2017”, recordó para enfatizar que “los conceptos del rechazo son muy débiles y vagos”.

Sobre la decisión del juez Bonadio de procesar a tres ex intendentes justicialistas (ver aparte), Ruíz Aragón manifestó que “no nos sorprende la decisión”. “Es parte de una estrategia electoral de Cambiemos porque no tienen nada para mostrar”, apuntó para asegurar que “no tengo dudas que la persecución judicial va a continuar este año electoral. Muchos dirigentes nuestros van a tener causas”.

Dos listas fueron impugnadas

“Unidad Ciudadana” y “Cambio Solidario” fueron impugnadas porque llevan confusión en los nombres. Se oficializaron casi todas las listas que se presentaron a la reserva de nombre y número para competir en la interna del 31 de marzo.

“Unidad Ciudadana” y “Cambio Solidario”- espacio de Víctor Cemborain-, llevan igual nombre que partidos políticos y alianza electorales. A ambas se le otorgó un plazo de 24 horas para realizar la modificación observada.

Desde la Junta Electoral se quejaron que los responsables de estas listas salieron a los medios a decir que las quieren proscribir, cuando en realidad solo deben cambiar los nombres.