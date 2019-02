El conjunto Dorados de Sinaloa se impuso por penales ante el Atlas y se metió entre los mejores ocho de la competencia. Dorados selló su pase a Cuartos de Final del Torneo Clausura 2019 de la COPA MX al vencer en penales 4-2 (0-0, en tiempo reglamentario) a los rojinegros del Atlas en la cancha del Coloso del Humaya. Maradona recordó su gol contra Italia en las semifinales del Mundial de 1990 tras el triunfo de su equipo sobre Atlas en serie de penales, en los octavos de final de la Copa MX. “Contra Italia ellos habían errado y me tocaba a mí mientras me silbaba todo el estadio. Había fallado ante Yugoslavia en Florencia, entonces agarré la pelota e iba diciéndome, ‘si erras eres un pelotudo’. Walter Zenga me dijo que nos conocíamos y le contesté que le había hecho muchos goles con el Nápoles”, recordó Maradona. Explicó que el diálogo con Zenga fue de cinco segundos porque los separó el árbitro. “Pateé e hice el gol; luego disparó Serena y atajó Goicochea y Maradona dejó fuera a Italia”, dijo.