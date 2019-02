La hija de un adulto mayor que está internado desde el 11 de enero en el Hospital Escuela espera una respuesta del PAMI. “Se cayó en el patio de su casa y no lo pueden operar porque no llega la prótesis de la obra social; se está deteriorando su salud y estoy cansada de reclamar”, comentó Mabel.

Gladys Perlo, envió un audio a radio Dos para denunciar “la mala atención” de la entidad. “Están acostumbrados a jugar con la gente”, asestó.

Benito Ocampo de 82 años, está internado desde el 11 de enero en el Hospital Escuela esperando una respuesta del PAMI. “Se cayó en el patio de su casa, y no lo pueden operar porque no llega la prótesis de la obra social. Se está deteriorando su salud, y estoy cansada de reclamar”, reafirmó su hija Mabel. Benito tiene fractura de cadera tras caerse en su casa en Santa Ana. “Es una persona sana, se maneja solo; pero cada día deteriora más su salud; tiene toda la voluntad de salir adelante, pero obviamente que empieza a preocuparse”, sostuvo la hija de una jubilada de 75 y un jubilado de 84, para asegurar que “están acostumbrados a jugar con la gente”.