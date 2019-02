Nación les ofreció 4% y los docentes universitarios reclaman una recomposición del 25%. Habrá una jornada nacional de protesta el próximo jueves 28. Se resolvió, además, un paro de actividades para los días miércoles 6 y jueves 7 de marzo, junto a otras organizaciones sindicales docentes en defensa de la Paritaria Salarial y la Educación pública.

Tras ser parte del Plenario de Secretarios Generales de CONADU, realizado ayer, el Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (CODIUNNE) comunicó las resoluciones aprobadas en el marco del tratamiento de la cláusula de revisión acordada en la paritaria salarial 2018 que aún no cerró. Precisaron que tras los análisis realizados en el marco del plenario de secretarios generales y ante la propuesta unilateral del Ministerio de Educación, que consistió en otorgar un 4% de incremento, no remunerativo y no bonificable que se suma al 5% ya dispuesto en las mismas condiciones, todos los participantes del encuentro plenario discutieron acerca de las implicancias que esta decisión tiene para el sistema universitario.

Hubo amplio consenso

“Existió un amplio consenso en manifestar la preocupación acerca del peligro que supone la lógica ministerial de avanzar en la precarización de nuestro salario, que impacta directamente en nuestras obras sociales y en las jubilaciones, y en el grave deterioro que actualmente sufre nuestro poder adquisitivo en relación a la inflación”, señalaron los docentes agrupados en CODIUNNE.