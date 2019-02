La actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales cayó en torno del 5% en 2018, según los datos preliminares del departamento pymes de la Unión Industrial Argentina. Tomás Canosa, jefe del área, señaló que esa cifra se ubica “por encima del promedio general del sector”. “En 2018 cayó 5% la actividad y la proyecciones para 2019 no son demasiado alentadoras”, dijo el referente en una entrevista radial. “La actividad de las pymes industriales cayó más que la producción industrial”, advirtió. Los datos presentados en la Junta directiva, que se reunió en la semana por primera vez en el año, arrojan una baja del 3,5% en 2018 para toda la actividad industrial. Precisó además que los sectores más impactados fueron los de madera y mueble, textil, calzados, juguetes, que “requieren medidas muy activas y concretas para reactivarlos”. En ese sentido destacó el efecto del programa Ahora 12, que “se viene renovando trimestralmente” y de la ley de Compre Argentino. Respecto del anuncio que realizó el presidente Mauricio Macri, en el que elevó a $17.500 el mínimo no imponible de las cargas patronales que pagan las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) de las economías regionales, indicó que “es importante para determinado sector de las economías regionales, en especial ligadas al agro y de muy pocos sectores de la industria manufacturera”. “Es el primer paso en la dirección correcta pero no debería ser el final. El Gobierno lo tiene bastante claro”, dijo el referente de las industrias pyme en diálogo con radio Cultura. Al respecto, añadió que “el Gobierno viene trabajando, va a haber una nueva ley Pyme, hay un diálogo permanente en el que le contamos la necesidad de tener políticas públicas muy activas en términos de financiamiento, de cuestiones impositivas, pero también que no hay que perder de vista el lado de la demanda”.