Las dos escribanas de Horacio Ricardo Colombi a juicio por maniobras de evasión en la compra de las polémicas casas para el ex mandatario correntino. El debata oral se concretará tras 10 años de iniciado el expediente. La denuncia en su momento fue formulada por Hernán González Moreno, muerto en extrañas circunstancias en octubre de 2009.

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Juan Carlos Gemigniani, determinó que las notarios Gladys Dionisia Báez y Roxana Edith Cabral sean sometidas a juicio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que se había declarado incompetente, por presiones políticas más que por situaciones judiciales.

Las escribanas están acusadas por supuestas maniobras para eludir el pago de impuestos en la compra de dos inmuebles por parte del tres veces gobernador de Corrientes.

Luego de que la Cámara federal de Corrientes soltara el expediente, a quien extrañamente se le perdieron varios cuerpos en ese tribunal, indicando que era materia de atención para la Justicia provincial, el fiscal Carlos Schaefer apeló la medida. Y el torniquete político terminó desatándose en Comodoro Py.

Según el fallo emitido ayer en los tribunales del barrio porteño de Retiro, se trata de abrir un debate por “la presunta participación que les cupo en las operaciones de escrituración en las que intervinieran en su carácter de escribanas de dos inmuebles cuya adquisición (…) se atribuye a Horacio Ricardo Colombi, ex gobernador de la provincia de Corrientes y diputado nacional al momento de los hechos, falseando datos para que tales bienes no figuraran en el patrimonio del nombrado, disimulando así su incremento”.

Las imputadas fueron indagadas, procesadas y elevadas a juicio, en el caso de Cabral, por haber certificado las firmas de las partes en un contrato de seña “indicando como fecha cierta del acto el 31 de noviembre de 2006, fecha inexistente en el calendario”, señaló la resolución.

Y, a Báez se “le atribuyó el hecho de haber insertado datos falsos en las escrituras” de la compra venta de dos casas por parte de un empleado del Pami Corrientes y su esposa, una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que luego, con la misma escribana, autorizaron la cesión de derechos y acciones hereditarias de ambos inmuebles a favor de Colombi.

Entre otros fundamentos, el juez Juan Carlos Gemignani indicó que “si se toma en cuenta que la causa se formó en el año 2009 y que hasta su elevación a juicio estuvo radicada en un juzgado con competencia federal, la solución más aconsejable, a fin de no dilatar más el trámite de una ya muy demorada causa, es que las presentes actuaciones continúen radicadas en el Tribunal Oral Federal interviniente”.

FUERO FEDERAL

La estrategia de Ricardo Colombi con resortes políticos dentro del fuero federal, era que el curso del expediente concluya en los tribunales provinciales, donde no se dio curso por igual denuncia, a una acusación por enriquecimiento ilícito.

El dato: si las escribanas son llevadas a juicio ante un tribunal federal, difícilmente Colombi pueda evadir este fuero cuando se resuelva la causa madre, aunque ya tuvo algunos fallos favorables de la Corte Suprema en apelaciones del Fiscal Carlos Adolfo Schaefer, quien pelea en soledad en esta causa.