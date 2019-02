Advierten que si la inflación no baja pronto, “la recesión va a ser durísima”. Lo advirtió Rodolfo Santángelo al referirse al difícil escenario económico que atraviesa el país. El economista advirtió ayer que si la inflación no baja del 3% mensual a partir de abril o mayo, “la recesión va a ser durísima”. A su criterio, “más que el dólar, mi mayor preocupación es la tasa de inflación. Es donde el modelo económico viene demorado. Está muy cerca del 3% mensual, no sale de ahí. Es demasiado alto”.

“Tendríamos que ir a algo más cerca del 2%. Creo que en abril o mayo vamos a tener una inflación de ese nivel, tal vez con un índice que empiece con 1. Pero si no se logra, la recesión va a ser durísima, peor que ahora”, alertó Santángelo. Con relación al dólar, el economista evaluó que “debería dejar de subir por la nueva suba de tasas (Leliq). Está flotando y cuando sube, algunos se preocupan más que cuando baja”.