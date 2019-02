El presidente de INDECOM, Miguel Calvete, habló sobre las proyecciones que manejan para este año, en el país y expresó que “para INDECOM la inflación será del 35 al 38% porque le dólar influye en todos los consumos, y además los aumentos en los impuestos que ya están establecidos, que impacta en la industria y en los comercios”. Además, dijo que “algunos sectores cuando hay paritarias vuelven a aumentar los precios, por eso es importante que la secretaría de comercio hable con cada sector de la economía, no se puede dejar todo al libre mercado”. También destacó que “tiene que haber una importación controlada, debe defender al productor nacional”. De la actualidad económica argentina, Calvete, expresó que “se ha aumentado la recesión del consumo en bien durables, indumentaria, alimentos, una caída muy fuerte y por otro lado encontramos un aumento, el tema de la inflación es lo que hoy más preocupa a los argentinos porque mes a mes va deteriorando el salario de los trabajadores”. Sobre si el consumidor contiene el gasto o compra lo que necesita manifestó que “ya desde el año pasado vimos un comportamiento más racional, la gente compra lo que necesita, sustituye productos, hay migración de determinados bienes, de escuelas privadas a públicas, “Se habla de una recesión mucho más fuerte este año que la del año pasado” destacó. De las paritarias para este año, Calvete dijo que “algunos sectores cuando hay paritarias vuelven a aumentar los precios, por eso es importante que la secretaría de comercio hable con cada sector de la economía, no se puede dejar todo al libre mercado”. Además, sostuvo que “lo que termina pasando es que despiden gente, o se concursan o pasan a la informalidad, por la presión tributaria que hay en el país, la mayor cantidad de empleo formal lo dan las Pymes y no dan flexibilidad”. Asimismo Calvete remarcó que “tiene que haber una importación controlada, debe defender al productor nacional, siempre y cuando tenga un plan de crecimiento, de desarrollo, debe darle créditos para que crezca”.