“Decir que no tenemos fondos para las internas es mostrar la debilidad del partido: significa que nos falta capacidad para solucionar un tema interno. Es mostrarnos débiles”, dijo el Intendente de Santa Lucía, José Sananez, en declaraciones a radio Dos.

El jefe comunal justificó la ausencia del “grupo de los intendentes” en la reunión del Consejo del PJ: “una estructura interna no tiene porqué definir si hay o no fondos”.

“Los dirigentes de Capital no deben creerse más que los del interior: Nosotros dimos más réditos en lo electoral”, aseveró Sananez para puntualizar que “decidimos no ir porque ya había un cronograma definido. Hay que buscare la unidad pero no a través del Consejo partidario”, recalcó. “Se puede hablar entre las partes pero de igual a igual todos los sectores”, insistió el santaluceño para sostener que “ir a discutir si hay o no plata, debió discutirse antes”.

“Para nosotros es un tema terminado: hay que ir a internas como corresponde. Y si quieren hablar de unidad se hablará en ese contexto”, aseveró para insistir que “al Consejo no fuimos por una cuestión de enfrentamiento, sino porque ese no es el lugar para definir cosas que están preestablecidas, como lo es el cronograma electoral”.

“No debemos hacernos víctimas ni ser soberbios”, concluyó.

“Necesitamos alrededor de 6 millones”

Para realizar las internas del PJ, Víctor Giraud puntualizó que se necesitan entre 4 a 6 millones de pesos. “En muchas localidades habrá acuerdos, por lo tanto no necesariamente se realizarán elecciones porque habrá listas únicas. Hay muchas cosas que ir definiendo y trabajando en los próximos días”, indicó el legislador peronista en radio sudamericana.

“El proceso interno tenemos que tratar de llevarlo adelante entre todos. No hay que dramatizar tanto en que si no tenemos dinero no podemos hacer una interna. Creo que siempre se hizo y el partido justicialista ha dado muestras claras de eso”, aseveró Giraud.