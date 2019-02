Alfredo Aún, interventor de la DPEC reconoció ante la prensa radial que “en abril y en agosto están previstos otros aumentos de la energía”, aunque dio a entender que sería el impacto del 32% que anunció días atrás, pero que ya aparecieron en las facturas distribuidas en el mes de agosto y que provocó la ira de los usuarios.

Aseveró que la causa de estos tremendos aumentos se da, debido a que CAMMESA aumenta el precio mayorista y con los costos e inversiones es imposible absorberlos. Añadió que los insumos con los cuales se trabaja para brindar energía, “son todos precios en dólares”.

El ex procesado funcionario, argumentó, sobre los inconvenientes en el sistema eléctrico, que hay un retraso importante en el sistema argentino y que Corrientes no escapa a esa realidad.

Sobre la futura y polémica subestación transformadora en el barrio Berón de Astrada, frente al club Huracán por avenida teniente Ibañez, indicó que “está planteado desde el 2008, que no se hizo”. “Dos años después se resolvió en forma provisoria instalar una estación en Teniente Ibañez y Mendoza. Continuamos con el reclamo ante nación. Se financia con el programa Resolución 1 que es un mecanismo que tiene la Secretaría de Energía de nación que dota de potencia disponible en las ciudades de acuerdo con el presupuesto, que hoy no lo tenemos”.

Puntualizó que el estado provincial tenía el compromiso de poner a disposición el terreno donde se iba a instalar. Se hizo una expropiación y los vecinos, ante los reiterados reclamos de basurales en el predio (un tema municipal y no de la DPEC), se hizo un cerramiento perimetral del terreno aunque no están disponibles los fondos para financiar la obra energética.

NO HAY PRESUPUESTO

Se proyecta hacer una estación que tenga en cuenta el medio ambiente, compacta, la primera de este tipo en la provincia que se utiliza en las ciudades modernas. Ante la negativa de los pobladores de esa zona, dejó en claro que para este programa no hay presupuesto y que en la actualidad, los equipos que se utilizan para hacer la estaciones y subestaciones no generan cáncer como años atrás los transformadores utilizaban aceite que contenían PCB, y hoy está prohibido.

Lo que no relató Alfredo Aun, que la preocupación de los vecinos no pasa por el PCB, sino por los campos electromagnéticos, que si existirán y a grandes escalas.