Sostienen que la definición del grupo 3 de la Zona Litoral Norte se sabrá en las últimas fechas. Lo comentaron tres jugadores desde radio Dos de cara a la finalización de la primera jornada del grupo 3 de la Zona Litoral Norte del Torneo Federal Regional Amateur. Emanuel Tarabini, Guillermo Barreto (Ferroviario) hablaron sobre la buena victoria que consiguieron ante el ordenado Cambá Cuá, que los dejó escoltas de Curupay. Sebastián González, jugador del equipo del barrio homónimo, señaló que su equipo jugó el peor partido desde que está como entrenador Walter Zacarías. Los tres remarcaron que hasta el final se dará la incertidumbre de poder saber quiénes serán los equipos que clasificarán a la próxima instancia porque es un grupo muy competitivo. Sebastián González de Cambá Cuá, no tuvo empacho en decir que su equipo jugó el peor partido de la era Zacarías: “no estuvimos bien. No podías hacer una jugada de cinco toques; me parece que el gol temprano de Tarabini nos cayó mal y nunca nos pudimos levantar”.