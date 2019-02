La DAIA seguirá adelante con la querella contra Cristina Kirchner. Pese al pedido de la AMIA, la DAIA seguirá adelante con la acción judicial contra Cristina Kirchner en la causa que investiga el memorándum de entendimiento con Irán: “La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella”. El comunicado, que lleva la firma de su presidente Jorge Knoblovits, fue emitido luego de que la AMIA hiciera público su deseo de que desista de formar parte de la causa contra la expresidenta. “No me animo a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. Les tengo que dar el beneficio de la duda. Había gente que creía que el memorándum de entendimiento con Irán era una manera de esclarecer la causa. No puedo asignarles ‘mala fe’ pero fue una decisión tremendamente desacertada y muy perjudicial para el país”, había dicho el presidente de la AMIA, Agustín Zbar. La causa por el Memorándum con Irán está en etapa de juicio oral y público. En el expediente, a cargo del juez Claudio Bonadio, se la acusa a la expresidenta Cristina Kirchner encabezar una asociación ilícita para encubrir a Irán de las responsabilidades en el atentado a la AMIA. Para Zbar “las razones políticas por las que la Argentina firmó el tratado y lo ratificó en el Congreso es algo que debe resolver la política” por lo que insistió en que la DAIA se retire de la querella contra Cristina Kirchner.

El comunicado

La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, informa que ha recibido una carta de la AMIA, instándola a desistir de impulsar la causa judicial contra la ex Presidenta de la República, a propósito del memorándum suscripto entre nuestro país y la República Islámica de Irán. Al respecto, la entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país. La DAIA desconoce los motivos por los cuales la AMIA, una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión. Asimismo, con relación al Proyecto de Ley de Juzgamiento en Ausencia, al que la AMIA manifestó su oposición, la DAIA se encuentra analizando sus implicancias y alcances.