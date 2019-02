La principal empresa de venta de materiales de Córdoba pidió concurso de acreedores. La caída de ventas y las altas tasas de interés, entre otras cosas, ponen en jaque a una importante firma cordobesa. No puede readecuar más su estructura. Ante el juzgado, la empresa Zárate -la más importante en la venta de materiales para la construcción en la provincia mediterránea- argumentó que se vio obligada a presentar el pedido por la crisis económica. “Fue un combo letal, provocado por la caída en la facturación, costos crecientes y tasas de interés muy altas, para una empresa que no había readecuado su estructura y que en su momento no realizó los ajustes correspondientes”, detalló el titular de la compañía, Daniel Scudieri. Según datos presentados por la compañía, la facturación de la empresa pasó de 58 millones de pesos en noviembre de 2017, a 29 millones de pesos en noviembre de 2018. En octubre, la empresa cerró su balance con un patrimonio negativo de $105 mil. Zárate contaba con 150 empleados, hoy son la mitad: 74 trabajadores.