Aumentan 12% las AUH desde el mes de marzo. Para el próximo mes hay previsto un aumento cercano al 12% en este beneficio, dijeron desde ANSES. Para poder cobrar este beneficio, los padres tienen que completar con sus obligaciones en tiempo y forma (libretas). También se verán beneficiados las personas cuentan con la Asignación Familiar (SUAF). El aumento llegará en marzo y será alrededor del 7,8%. En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las Pensión para adultos mayores (PUAM) se sabe que el primer aumento también se dará en el tercer mes del año. La prestación no contributiva está destinada a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social sin cobertura previsional o no contributiva. El monto será equivalente al 70% de un haber mínimo. En el primer caso, el incrementó sería aproximadamente del 11,5% y la cifra total a percibir rondaría los $7.300 y los que cobran el PUAM: $8.340