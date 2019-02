En total fueron $71.114.884,04 los anticipos realizados por el Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) durante el año 2018, a una gama de prestadores de servicios, en su insólita condición de financiera estatal. Gremios que representan a los distintos estamentos del Estado, preparan una denuncia penal contra la intervención al IOSCOR, encabezada por el eterno Raúl Esquercia.

Entre los beneficiarios del desembolso millonario se destacan JUFEC S.A. Red FARMAR, para stock de medicamentos, la Clínica del Niño, para refacciones edilicias, la Asociación de Empresas de Salud del Interior de Corrientes (ASESICO), para remodelaciones varias y ampliaciones de Clínicas y Sanatorios, como también la compra de equipos de mamografía digital para diversas entidades privadas, millonarias sumas que descontarían por prácticas a realizarse, y en el caso del Grupo Castro, en cómodas cuotas sin interés.

El retorno de todo este volumen de dinero, sería a través prestaciones, y en el caso de la RED FARMAR, con recursos de la venta al IOSCOR de los medicamentos que les fueran financiados (unos $24 millones), por la propia obra social de los empleados públicos.

En todos los casos, los desembolsos se concretaron en menos de una semana, iniciado en el expediente, cuando a los afiliados el reintegro de dinero, en algunos casos le lleva hasta un mes o dos.

El IOSCOR se encuentra intervenido hace más de 25 años, cuando el entonces gobernador Raúl Rolando Romero Feris, tomó la decisión de descabezar su cúpula. Y desde la llegada al poder del radicalismo en diciembre de 2001, una misma persona controla su destino: Raúl Esquercia, quien fuera denunciado penalmente en varias oportunidades. Y ahora podría tener una nueva acusación para su vitrina de causas judiciales.

RED FARMAR

No para pocos, resulta hasta poco entendible que el imperio de la comercialización de fármacos más poderoso de la región, termine siendo financiado por la entidad de calle San Juan 1060.

JUFEC S.A. la sociedad anónima liderada por Juan Castro, dueña de la inalcanzable RED FARMAR, recibió a principios de 2018, ya en el gobierno de Gustavo Adolfo Valdés, la suma de 24 millones de pesos, insólitamente, para stock de medicamentos que posteriormente se los vendería al propio Estado provincial, que le ofició de prestamista. Un negocio redondo, más cuando la devolución del dinero, sería en 10 cuotas de $2.400.000 cada una, en un monto fijo y sin intereses, en un año donde la inflación rozó el 50% y las tasas volaron por el cielo. Recursos obtenidos de los agentes estatales por descuentos salariales, serían girados a manos de un poderoso grupo empresarial, al que justamente, fondos no le hace falta. Todo al menos aparece como irregular. El EXPEDIENTE del acuerdo: 880-0968/18.

Pero los Castro no serían los únicos agraciados por al aporte de la Obra social de los estatales correntinos. También se le otorgaría a la Clínica del Niño un aporte económico: $4.999.518 con 30 centavos, destinados a reformas edilicias y ampliación del servicio NEO. La devolución, con 2410 prácticas realizadas desde el mes de febrero de 2018. El expediente de la operación N°880-0331/18. La crítica: médicos de ese centro de salud, cobran plus sobre la orden de atención del IOSCOR.

Asimismo el goteo crediticio no terminaría en la Clínica del Niño ubicada por calle Belgrano al 1774. ASESICO, la Asociación de Empresas de Servicio de Salud del Interior de Corrientes, recibiría la friolera de $19.970.808 para remodelaciones varias, como ampliaciones edilicias de clínicas y sanatorios. El volumen del dinero otorgado, se descontaría en 11 cuotas equivalentes al 52% del monto fijo desde el mes de febrero de 2018. El acuerdo figura en el expediente Nª880-0333/18.

Otro de los agraciados financieramente sería el Sanatorio de Curuzú Cuatiá. A este Centro de Salud se le entregaría $698.418.16, también a descontar en prácticas a realizar desde febrero de 2018, con destino a la puesta en marcha del servicio de hemodinámica y equipamientos varios. Expediente Nª880-0149/18.

No se sabe a ciencia cierta si el IOSCOR tiene está atención económica con todas la clínicas, sanatorios, centro de salud privados y farmacias de todas la provincia, o si realmente, existe una lista de privilegiados ligados al poder de turno, con posibles retornos a quienes impulsan la operación. La justicia, difícilmente investigue si existe alguna ilegalidad en el procedimiento que advierta la comisión de algún delito.

Préstamo a Salud

Por lo que se advierte, las operaciones del IOSCOR estarían dentro del marco de la legalidad, algo que surge ante el préstamo al propio ministerio de Salud para la compra de los craneótomos de 1 pedalera destinado al Hospital Escuela por un monto de $2.200.000 a descontar en 40 cuotas de 55.000 c/u desde el mes de septiembre de 2018. Expediente Nª880-3516/18. En este caso ambos son organismos del Estado Provincial.

No queda muy clara la devolución, cuando el nosocomio estatal, es el que más le brinda servicios a los afiliados del IOSCOR.

Dos préstamos a Cardio Uruguay

Cardio Uruguay de Paso de los Libres, tendría un adelanto de $650.000, a devolver en 20 cuotas de $32.500 c/u desde el mes de septiembre de 2018, también para reformas edilicias y equipamientos (expediente Nº880-7645/18). Asimismo también se le otorgaría $999.233,60 para reformas edilicias y a su vez para compra de equipamiento varios (sin detallar). En este último caso devolvería el préstamo con 1230 prácticas a realizar desde marzo de 2018. Expediente Nº880-1208/18. Es otro de los centro de salud del interior que integran el lote de beneficiados por este sistema de financiamiento.

NEURONEA recibió $2.226.000 para la compra de equipos de electromiografía-video y electroencefalografía-video nistagmografia, a descontar en 1235 prácticas desde el mes de marzo de 2018. Expediente Nº880-0847/18.