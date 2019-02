El ex intendente de Mburucuyá Cristián Guastavino, actual funcionario de la intendencia de Corrientes, aseguró solo haber recibido 500.000 pesos (gobierno de Ricardo Colombi) y en cómodas cuotas para la construcción de un complejo de 20 cabañas en la zona del balneario municipal, luego que un informe emitido por 1588 reveló que el emprendimiento quedó inconcluso. Sostiene que la publicación de este medio mintió sobre la no existencia de un cartel de obras, como que nunca se le informó al Concejo Deliberante de la comuna sobre la demora en la realización de este emprendimiento.

Atento a respetar lo consagrado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994, que integra en un todo al Pacto de San José de Costa Rica, el que en uno de sus tantos dictámenes determina el DERECHO A REPLICA, y para no crear subjetividades, se publica en su totalidad las CD (Carta Documento) envidas por el ex jefe comunal Guastavino a las oficinas del periódico 1588.

Lamentablemente este medio de prensa no podrá por el momento retractarse de la información emitida, hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia, no resuelva un amparo judicial, con fallo favorable en primera y segunda instancia, que lo obliga a remitir los informes sobre las cuentas públicas, y que se negó sistemáticamente a entregarla al legislativo municipal en su segundo periodo de gestión, y que fuera paradójicamente apelado por Ud como último recurso ante la Corte provincial.

Integrantes del cuerpo deliberativo de Mburucuyá, órgano democrático conformados por concejales votados por el pueblo soberano, no tuvieron otra opción que recurrir a la justicia para poder no solo conocer, sino también evaluar y analizar el manejo que le ha dado al dinero público como intendente, producto del tributo y los impuestos de los contribuyentes. Y entre ellos, lo atinente a las ya polémica cabañas, como ser: si la obra fue licitada o producto de un concurso de precios o contratación directa, nombre de la constructora responsable y valor final presupuestado, o si finalmente fue hecha por administración, porque en realidad nunca existió un Cartel de Obras. Asimismo la partida (recursos) asignada a este emprendimiento turístico y las causas de su paralización. Cuando esto ocurra, y se advierta que en los datos suministrados por 1588 hubo equivocaciones, con todo gusto se retractará y reconocerá su equivocación, salvando el bueno nombre y honor de Cristián Guastavino.