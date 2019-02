“Estamos trabajando como otros compañeros que tienen su candidato. No me sorprende que aparezca mi nombre, ni me deja de sorprender”, dijo Víctor Giraud, en declaraciones radiales sobre si puede llegar a ser el hombre de la unidad dentro del PJ. “Queremos llevar al justicialismo a un proceso que culmine con esta interna, más allá de los nombres”, sostuvo el santotomeño.

“El proceso está encaminado, más allá de algunas situaciones que son menores en cuanto a algunas prórrogas fundamentalmente por el tema de las afiliaciones, sabemos por lo que atraviesa la provincia por el tema de las lluvias de enero y los compañeros pidieron prórroga. Hubo una corrida en el cierre de listas”, puntualizó el legislador peronista en radio Dos.

“La reunión del sábado del consejo provincial fue positiva, el problema no está dentro del justicialismo, el problema es hacia afuera, tiene que ver por la pelea por una puja en los distintos sectores del PJ”, adujo Giraud.

Si hay riesgo de fractura en el PJ, Giraud mantuvo que “más allá de lo que se dice el proceso está en marcha, si bien hubo cambio de fechas, lo importante es garantizar que el proceso se lleve adelante”.

Sobre las declaraciones de José tata Sananez, quien sostuvo que la cuestión económica es una muestra de debilidad, consideró que “en realidad somos parte del PJ, venimos trabajando hace muchos años, el proceso siempre es así, muchas veces las internas lo ponen los distintos espacios de partido. Seguramente l PJ podrá los suyo y si es necesario pondremos el hombro nosotros”. “El peronismo viene dando claras muestras de unidad y dejar diferencias a un lado”. “Lo más importante es volver a colocar a un presidente o presidenta en el gobierno nacional”.

Por último del PJ de Santo Tomé, Giraud, señaló que “el actual intendente Mariano Garay, ha creado un espacio nuevo y seguramente vamos a dirimir las diferencias con las urnas”.