“Ganar sería un envión anímico importante para terminar el torneo”. El arquero de Racing habló del clásico ante Independiente, destacó la importancia de conseguir un triunfo aunque aseguró que “un mal resultado no marcará el rumbo para lo que falte”. Afirmó que lo de Centurión “es un tema cerrado”. En la habitual conferencia que Superliga organiza antes del arranque de la fecha, Gabriel Arias habló sobre el clásico frente a Independiente y si será determinante para las cinco fechas que le quedarán al certamen, que tiene a Racing bien arriba junto a Defensa y Justicia. “Ganar sería un envión anímicamente muy importante, pero si no toca un buen resultado quedan varias finales más. Estamos haciendo una gran campaña, es importante pero no sé si marcaría un rumbo”, aseguró. Consultado sobre si será el partido más difícil de los que les queda, Arias expresó que “son todos muy difíciles, jugamos con rivales que pelean la categoría (Belgrano y Tigre) y no nos van a regalar nada”. Agregó que “tiene un condimento, un plus, es el que la gente espera, pero no sé si es el más difícil. Son todas finales”.