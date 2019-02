Tres ex intendentes de Corrientes, Oscar Bordón de Paso de la Patria, Eduardo Galantini de Monte Caseros y Ernesto Domínguez de Curuzú Cuatiá, fueron procesados por el juez Claudio Bonadio por supuesto fraude al erario público, junto a otros 89 jefes comunales de todo el país, que conforman un lote de 92 acusados de malversación de fondos destinados a plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos (basura domiciliaria). Asimismo, Carlos Mauricio Espínola, ex alcalde de la ciudad Capital y Nancy Sand, otrora titular del municipio de Bella Vista, fueron sobreseídos en igual causa.

Los delitos para Bonadio, se cometieron entre los años 2013 y 2015.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”, sostuvo la resolución que procesó a Galantini, Domínguez y Bordón.

Para “Botón” Galantini, la noticia es un nuevo balde de agua fría, luego que en las últimas semanas estuviera involucrado en un escándalo judicial al violar la medida de restricción domiciliaria, solicitada por su ex esposa.