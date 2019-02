El futbolista de Boca Unidos, Martín Fabro, señaló que el punto cosechado el domingo frente a San Jorge, en el inicio de la segunda fase del Torneo Federal A 2018/19 es “medio agrio, por el tema que veníamos en ventaja y habíamos hecho merecimientos para ganar”. Al equipo correntino se le escurrió la victoria, ya que el gol tucumano llegó sobre el final del juego. “Esperamos que esto sirva de experiencia y ajustar esos detalles, porque son los que marcan dónde estás dentro de la tabla”, señaló el mediocampista ofensivo. “El partido estaba tranquilo, no creo que hayamos pasado sobresaltos, y quizás nos confiamos en eso”, pero “ya está, es pasado, ahora hay que ajustar, volver a dar de vuelta, y tratar de conseguir la victoria en cada final que nos toque”, señaló el goleador del equipo aurirrojo en el torneo. A pesar del resultado, Fabro -al igual que el DT, Carlos Mayor-, ponderó el juego de Boca Unidos. “Más allá del empate del otro día, me parece que el funcionamiento del equipo estuvo, tuvimos muchas situaciones de gol, que no es casualidad que los equipos del Federal A tengan tantas situaciones, así que hay que ajustar esos detalles y seguir progresando en el campeonato”, consideró.