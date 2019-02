“Lo que buscamos es el protagonismo de las mujeres en el partido”, sostuvo Patricia Rindel, quien fijó la posición del colectivo de género en las internas del PJ.

“Buscamos el protagonismo de la mujer, somos pionera en la unión, el colectivo de mujeres peronistas, formamos desde distintos sectores para defender a la mujer peronista. Nos costó voltear la lógica de vencer mandatos, en espacios de poder de sectores, y cuando dicen de renovación, siempre se está hablando de hombres” destacó Rindel para aseverar que “las mujeres no estamos representadas, impulsamos la reforma de la Carta Orgánica para incorporar la paridad de género en todas las listas. Pero las cabezas de listas todavía no aparecen mujeres, no se cumple en Corrientes esta igualdad”, insistió Rindel.

“Ahora que vamos a elegir autoridades es momento de las mujeres de protagonizar la historia del PJ”, sentenció la dirigente justicialista.