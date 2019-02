El Consejo Provincial del Justicialismo se reunirá el sábado a partir de las 10:00, para definir presupuesto de las internas. Se tratará el financiamiento de las elecciones internas del 31 de marzo. Se pondrá dos veedores a la Junta Electoral.

“Somos ruidosos pero se sigue el cronograma como se pactó”, expresó Gerardo Bassi titula del PJ correntino en radio sudamericana para agregar que “estamos convencidos de que los compañeros quieren votar y el 31 se va a realizar la interna”.

Bassi se reunió el lunes se reunió con Marcelo Llano, titular de la Junta Electoral partidaria. Adelantó que no se va a cambiar la fecha “porque los tiempos van a estar muy justos y debemos saber la fecha de elecciones provinciales, para las cuales debemos tener candidatos”, indicando que “en lo personal creo que hay que prorratear y todos tenemos que colaborar, no hay otra”.

Bassi reconoció que el Consejo Nacional no estaría en condiciones de financiar las elecciones internas provinciales, con lo cual, “la agenda para este sábado es discutir el financiamiento como tema central para ponernos de acuerdo”.

El ex jefe comunal goyano anticipó que no será candidato a cargos partidarios, con lo que no buscará renovarse como presidente del PJ. “He cumplido un ciclo, hay que saber dar un paso al costado y colaborar en el espacio con su representación más adecuada de acuerdo a las convicciones personales”, concluyó.