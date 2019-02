La Escuela Nº 275 del barrio Laguna Seca, fue uno de los dos establecimientos educativos que durante el fin de semana, sufrieron el ataque de delincuentes. El gobierno radical no da pie con bola, en su política de seguridad sobre las instituciones escolares de Corrientes. El flagelo de viene de años, y se acentuó con la administración de Gustavo Valdés, quien paradójicamente, en alguna oportunidad, fue Ministro de Gobierno de la provincia.

En la 275, los malvivientes rompieron puertas, candados, material preparado para el inicio de clases y se llevaron ventiladores de techo que estaban instalados en las aulas. Los vecinos relataron que vieron movimientos extraños de algunos hombres, en zona cercana a la escuela, durante el fin de semana, pero no avisaron a la policía.

María Lasala, directora de la escuela indicó que “hemos venido del fin de semana y nos encontramos con esta desgracia, ya que nos cuesta mucho a las instituciones mantenernos y llegar al 6 de marzo, nos han robado ventilares que habíamos conseguidos con el ministerio de educación, eran nuevos, habíamos dejado en condiciones las aulas y hoy sufrimos este robo”. “Nos sentimos indignados porque seguimos apostando a nuestra comunidad y volver y encontrarnos con esto es muy triste”, aseveró la docente.

“Arrancaron los ventiladores y destrozaron lo que pudieron, las seños habían preparado material para recibir a los más pequeños, se llevaron cortinas, rompieron puertas, candados, habíamos conseguido que un tutor soldara las cerraduras y fueron las puertas vulneradas este fin de semana” describió la directora para señalar que “no es la primera vez que nos pasa pero hace dos años que veníamos zafando de estas vicisitudes”.

“Anoche (por el domingo) con el mal tiempo ingresaron por el patio externo, estamos luchando para levantarlo. La escuela no cuenta con cooperadora, solo con el aporte de los padres, que pueden hacerlo”. Asimismo indicó que “saltaron la reja que tenemos, cortaron unos alambres de púa y sacaron los ventiladores por ahí”. “Los delincuentes conocían los sectores a los que podían acceder y qué se podían llevar”, concluyó.

Tercer robo a la Escuela

404 en menos de 2 meses

Por tercera vez en el año robaron en la Escuela Nº 404 “Dr. Eduardo Wilde”, ubicado por Av. Patagonia y La Paz. Los ladrones tras ingresar al establecimiento se llevaron un inodoro y un lavatorio de uno de los baños utilizados por los profesores.

El robo se produjo durante el fin de semana en. Directivos del establecimiento indicaron que al llegar se encontraron con uno de los baños totalmente destrozado.

Los docentes puntualizaron que se trata del tercer robo en lo que va de 2019 y piden mayor seguridad.