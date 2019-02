El abogado del ex juez Dr. Carlos Vicente Soto Dávila denunció que “en el Consejo de la Magistratura me dijeron que el cargo era para otro”.”El cargo de mi defendido es muy apetecible para todo el poder político. A mi defendido le soltaron la mano”. Díaz Cantón contó detalles sobre el actual estado del ahora ex juez Federal Carlos Soto Dávila. “Van a tener que pedirle disculpas”, dijo y precisó que el renunciante magistrado “tiene prisión preventiva y está con arresto domiciliario”. “Está destruido. Yo le dije que no renuncie, pero tiene toda la presión política en contra”, sostuvo Díaz Cantón. “A Soto Dávila le soltaron la mano o pidieron su cargo. Eso me dijeron a mí: que al cargo lo quiere otro, así de simple. Soto Dávila pudo haber pecado de confiado pero no se ensuciaba las manos, quienes tienen experiencia lo ven clarísimo”, dijo el abogado. “Son referentes de sectores políticos los que me dijeron eso. En el Consejo de la Magistratura ya estaba “todo cocinado”. Sé que esto es tremendamente grave. Le soltaron la mano, o pidieron su cargo. Eso me dijeron: que ese cargo lo quiere otro”, insistió. “Puntualmente desde el sector político del Consejo de la Magistratura ya estaba “todo cocinado”. No quiero cometer la irresponsabilidad de acusar al Gobierno Nacional porque no me consta, pero vaya a saber a cambio de qué o en qué contubernio querían el cargo”, sostuvo el abogado. Del porqué renunció Soto Dávila, Díaz Cantón sostuvo que “él sabía que ya estaba juzgado. Si hubiera habido una situación rara lo hubieran denunciado en el momento, deberían estar todos presos”. “Yo le dije que no renuncie, que la peleemos, pero algunas personas de la política me dijeron que ya estaba jugado, y el doctor dijo que ya estaba grande, que se quería dedicar a sus hijos y presento mi renuncia”. Por último, si hay prueba de lo que dice de la causa armada, Cantón dijo que “en las causas que está investigando Torres son pruebas dirigidas y pretensiones, un llamado de Faraone, le manifestó que le iba a llevar un dorado a su casa y se interpretó que era plata. Creo que le pidió por Marín o por la mujer de Morenita Marín, pero ninguno de los dos nunca salió en libertad”.