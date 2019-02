Docentes universitarios ratifican su adhesion a la medida de fuerza consistente en no iniciar las clases del ciclo lectivo 2019 en las Universidades Públicas. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (ADIUNNE), en consonancia con la decisión de la Federación CONADU Histórica, ratifica su adhesión a la medida de fuerza consistente en no iniciar las clases del ciclo lectivo 2019 en las Universidades Públicas. Además, reitera el mandato de participar del Paro Nacional Docente los días 6 y 7 de marzo próximos, junto con docentes de todos los niveles educativos, así como del Paro Internacional de Mujeres y disidencias el 8 de marzo. “El no inicio de clases es una medida largamente debatida y consensuada a nivel nacional, desde las primeras reuniones con el gobierno en enero de 2019. En dicha instancia, ante una inflación cercana al 50%, la propuesta gubernamental fue de un 5% “en negro”, aducen los docentes. Además de los continuos aumentos del costo de vida -tanto en alimentación como en transportes, servicios y medicamentos- y la proyección de una inflación del 34% para este 2019, nos obligan a tomar posiciones contundentes”, aseveraron. Los salarios de las y los docentes argentinos aparecen entre los más bajos y postergados según la OCDE. En ese marco, la paritaria 2018 aun no ha cerrado y los sueldos quedaron por debajo de la inflación en al menos un 20%, con un 15% de montos “en negro” que afectan directamente a las jubilaciones, obras sociales, préstamos bancarios y aguinaldo. Los docentes piden: 20% de aumento por el desfasaje salarial del 2018. 30% de aumento para 2019. Pase al básico de todas las sumas en negro, inmediata aplicación del nomenclador de cargos y adicionales del convenio colectivo de trabajo (antigüedad, zona y titulo). Paritarias sin techo, no a las cuotas. Inclusión ya de la Conaduh a la mesa salarial. No al impuesto salarial, el salario no es ganancia. Incremento del presupuesto universitario, pago a los ad honorem, pase a planta de contratados y monotributistas.