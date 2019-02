Docentes correntinos esperan llamado del Gobierno y piden 50% de aumento. El Secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales ACDP, José Gea adelantó que iniciarán la discusión salarial con un pedido del 50 por ciento de aumento. Hizo un fuerte llamado al Gobierno y pidió ser convocados para poder iniciar las clases con normalidad. “El paro es el último recurso”, indicó. Desde el sindicato anticiparon que solicitarán un aumento salarial del 50 por ciento y explicó “es lo que corresponde para poder sostener la situación económica, si no fuera por el plus y los bonos, no podríamos llegar a fin de mes”. “Según los índices económicos, para dejar de ser indigente tenemos que superar los 10 mil pesos y para no ser pobre tenemos que ganar más de 25 mil. Hoy la mayoría de los docentes están entre $10 mil y $25 mil. Me parece que decir 50 por ciento no es mucho, por supuesto es una negociación y por eso nuestro apresuramiento”. Gea indicó que si bien se estila resolverlo todo “en una semana” dijo que es necesario ser convocados para poder trabajar en los puntos importantes de la docencia. “Una semana no es el tiempo adecuado para desnudar la cuestión docente”. “La última alternativa es no arrancar las clases y queremos dejar en claro que no estamos en contra de la educación ni de los niños, pero es nuestro momento de encarar la situación docente”.