Hoy habrá actividades en el shopping. Con la Fundación Flexer “nos ponemos la camiseta”. Hoy es el “Día Internacional del Cáncer Infantil”, desde Sudamericana se escuchó a Rosi Soy, coordinadora de la Fundación Flexer y las integrantes del grupo “Fundación Vida”. El fin de la fundación es asistir durante todo el proceso al niño con cáncer y a su familia. Este viernes estarán con un stand en el Centenario Shopping Mall en el horario de 15:00 a 20:00, comercializando camisetas a beneficio de la fundación. “Quienes no puedan adquirirla puede sacarse una foto con la remera, para que colaboren los sponsors”, explicó. El lema es “Ponete la camiseta”, que este año apunta a adolescentes y jóvenes con cáncer. “Significa empatizar, es ponerte en el zapato del niño o del joven con cáncer, me pongo en el lugar del que dejó de hacer muchas cosas para transitar el proceso, me pongo la misma remera que el que está enfermo”, explicó la coordinadora de la Fundación Flexer.