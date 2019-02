Defensa y Justicia sigue invencible le ganó 1-0 a Gimnasia. El único invicto del torneo derrotó 1-0 a Gimnasia en el Bosque con un gol de Guanini en contra. Le sacó tres puntos a Racing que juega el lunes. Quién le puede quitar la ilusión a los hinchas de Defensa y Justicia. Quién podría despertarlo de su sueño si faltan seis fechas y se despertará el domingo en lo más alto de la Superliga. Si gana cuando juega bien, pero también suma de a tres cuando el partido no se da como pretende. Así le pasó en La Plata ante Gimnasia y superó la prueba. Ahora es Racing el que lo persigue. Ahora es Defensa el que se sienta a mirar el televisor el lunes con la intención de que Godoy Cruz le de un empujón más hacia la gloria. Hizo su parte el equipo de Sebastián Beccacece, le ganó 1-0 a Gimnasia, defendió la ventaja y llegó a 45 puntos. Una campaña fenomenal, más allá de lo que ocurra en la recta final. La sorpresa se fue convirtiendo en realidad a fuerza de triunfos. De los holgados, de los agónicos, de los merecidos y de los sufridos. Pero siguió sumando. Y los que lo empezaban a mirar de reojo le tuvieron que prestar más atención. Defensa y Justicia llegó al Bosque platense a poner en juego su invicto. Llegó como líder junto a Racing, y debía rendir un examen inédito para su historia. Ya no era sumar para alcanzar sino que el premio era aún mayor: sumar para quedar solo en la punta. No fue un partido cómodo para Defensa y Justicia. Se encontró a un rival limitado pero resistente, que no bajó los brazos ante el increíble gol en contra de Manuel Guanini en una jugada que parecía no llevar peligro tras un centro al medio de Domingo Blanco.