El ex presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Villar, exige que se continúe investigando al renunciante juez federal Carlos Soto Dávila. “Si se le acepta la renuncia a Soto Dávila cobrará la jubilación normalmente y, por ahí, eso es lo que se busca”, remarcó el ex presidente del Colegio de Abogados y representante del Consejo de la Magistratura por esta institución, Ricardo Villar. “El Consejo de la Magistratura debe avanzar con la investigación y debería requerir que no se le acepte la renuncia hasta que se avance con la investigación, porque –con la renuncia- quedará exento de la investigación”, explicó.

El doctor Villar insistió que “el Consejo de la Magistratura debe avanzar con la investigación de la causa de Soto Dávila, y debería requerirse que no se acepte la renuncia hasta que se avance con la investigación, porque si se le acepta la dimisión quedará exento de la investigación, y accederá al beneficio de la jubilación sin que se esclarezcan suficientemente los hechos”. Soto Dávila pasaría a percibir una jubilación mensual que ronda los $300.000.

Constitución incumplida al estilo Oyarbide

“De esta manera el Consejo de la Magistratura incumple con lo que manda la Constitución Nacional de investigar; y si la persona queda exenta de la responsabilidad que se le imputa desde el Poder Judicial está bien, y si es culpable el Poder Ejecutivo no debe ingerir en la investigación y sino que contribuya a la investigación”, consideró Villar. El Consejo de la Magistratura “se lava las manos” con esta postura, Villar afirmó que “sí, porque la función del Consejo es investigar y esclarecer los hechos; arribar a una conclusión como esta es lamentable, vergonzoso, es un mensaje pobre que se le da a la comunidad”. Para Villar “lo de Soto Dávila vendría a ser una renuncia acordada, como el caso del juez Oyarbide, es una referencia clara y actual; si se le pide la detención puede alegar una detención domiciliaria por la edad que tiene y porque ya alegó que está enfermo”. Respecto a la relación de dirigentes políticos en la causa de Soto Dávila, Villar arriesgó que “podría haber relaciones nacionales y locales, por eso se debería investigar para sanear el Poder Judicial, dar el mensaje de lo que siempre se dijo: de una Justicia clara, transparente, desvinculada del poder político”.