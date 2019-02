IOSCOR, un banco de financiamiento para sus propios prestadores de servicios. Aunque Ud. No lo crea. La Obra social de los estatales correntinos le otorgó a la Clínica del Niño, la suma de pesos 4.999.518 con 30 centavos para reformas edilicias y ampliación del servicio NEO. La devolución, con 2410 prácticas realizadas desde el mes de febrero de 2018. Increíble no?. El expediente de la operación N°880-0331/18. Lo chistoso, los médicos de ese centro de salud, cobran plus sobre la orden de atención del IOSCOR.

El nivel crediticio del IOSCOR no terminaría en la Clínica del Niño ubicada por calle Belgrano al 1774. También le otorgaría a ASESICO, Asociación de Servicio de Salud del Interior de Corrientes, la friolera de $19.970.808 para remodelaciones varias, ampliaciones edilicias de clínicas y sanatorios. El volumen del dinero otorgado, se descontaría en 11 cuotas equivalentes al 52% del monto fijo desde el mes de febrero de 2018.

El acuerdo rubricado por el eterno interventor de IOSCOR, Raúl Esquercia, quien siempre tuvo problemas con accidentes de tránsito el test de alcoholemia, se tramitó mediante el expediente Nª880-0333/18.