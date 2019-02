“Fue una decisión personal, no hay ningún tema de internas”, indicó Bernardo Rodríguez, el ministro saliente de Obras y Servicios Públicos en declaraciones a la prensa radial. “Me voy bien, me voy tranquilo, a dedicarme a mis actividades particulares y a mi familia”, le contó al periodismo Curinga Rodríguez, hoy un potentado empresario del transporte de cargas, y otras actividades comerciales que le surgieron gracias a su actividad como funcionario público. Vive en lujosas casas, recorrió el mundo un par de veces.

“Si yo estoy acá es porque no hay internas entre nosotros, es solamente una decisión personal” y agregó “quise estar hoy para despejar las dudas”, aseveró Rodríguez durante la asunción de Claudio Polich (ver página 04). “Hace un tiempo pensaba en esto y necesitaba mi espacio”, justificó el también empresario para puntualizar que “agradezco mucho al gobernador con el cargo que me honró, pero la verdad es que uno debe replantearse cosas de la vida”. “El éxito de Gustavo es nuestro éxito”, recalcó.

“Voy a trabajar en la política como siempre, pero con tiempos propios. Fue una decisión personal sin ningún trasfondo”, finalizó en declaraciones a radio sudamericana.