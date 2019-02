Los ladrilleros del barrio Río Paraná solicitan tierra para trabajar. El representante de los trabajadores, Pedro Lugo, indicó que es crítica la situación que atraviesa el sector. Solicitan asistencia del Estado y aseguran que “no tenemos tierra para hacer los ladrillos, se vienen las clases y no tenemos nada para los chicos”. “Necesitamos tierra para elaborar ladrillos; las familias la pasan mal porque no tienen nada y nos prometieron que iban a traerla y nada; se vienen otra vez las clases y no tenemos útiles para los chicos”, aseguró Lugo en declaraciones a radio Sudamericana.

Requieren de asistencia urgente por parte del Estado y mercaderías para ayudar a estas familias ribereñas.