Desde ese empujón del jugador al técnico, cuando Coudet lo mandó al campo de juego faltando 20 minutos para terminar el cotejo y con Racing perdiendo 2 a 0 ante River, ya pasaron nueve días. Pero el DT no olvida. El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, decidió no recibir al delantero Ricardo Centurión durante el entrenamiento de ayer, cuando el futbolista se acercó a saludar a sus compañeros y manifestó una aparente intención de disculparse con el técnico por el empujón que le propinó en el encuentro ante River Plate. Desde ese empujón del jugador al técnico, cuando Coudet lo mandó al campo de juego faltando 20 minutos para culminar el cotejo y con Racing perdiendo 2 a 0, ya pasaron nueve días. Centurión fue separado del plantel al día siguiente y empezó a entrenarse con la Reserva, pero en la jornada posterior a la victoria contra Godoy Cruz el jugador fue a encarar al entrenador para hablar del tema, aunque éste no lo recibió, según fuentes del club.