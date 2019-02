Una correntina oriunda de Goya, logró que Ricardo Montaner la invité a su concierto a través de Twitter. Natalia tiene 43 años y es profesora de geografía. Fanática de Montaner tenía el sueño de ir a un recital, pero por la ajustada situación económica no lo podía concretar. Su sueño se hizo realidad merced a la solidaridad del artista. La mujer tuvo la idea de escribirle a Montaner por Twitter pensando que nunca iba a responderle y le pidió ayuda a sus seguidores. Al ratito recibió un mensaje de uno de sus representantes y el sueño estaba a punto de cumplirse. “Porfis si todos me ayudan Montaner lo va a ver y seguro me va ayudar. Solo quiero una entrada tengo para el pasaje y la estadía soy docente. Lo sigo hace 25 años un RT plis”, escribió en la red social. El mismo día, desde la cuenta del cantante le respondieron y la invitaron a ver el show que daba el 9 de febrero en el Luna Park. “Yo te invito… se agotaron las entradas, pero hacemos un lugar para ti… Te espero el 9, @Fabian1631 y @josejsanchez estarán pendientes de ti… Un abrazo”, le escribieron. “No lo podía creer, pensé que era una broma, pero fue absolutamente real”, comentó emocionada Natalia en diálogo con TN y La Gente. Viajó a Buenos Aires junto a su hija Milagros. Llegaron al estadio y se encontraron con las entradas, nada más ni nada menos, que en la segunda fila.