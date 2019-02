Cuatro personas fueron atendidas con leishmaniasis en Corrientes, una es de tipo visceral. Ayer, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, confirmaron cuatro casos positivos, tres de tipo cutáneo y uno visceral, este último en una niña de 3 años de esta capital. Las cifras de casos de leishmaniasis a nivel nacional dejaron de ser publicadas en el boletín epidemiológico desde la segunda semana de agosto de 2018. Los principales referentes del área de Inmunizaciones desde donde confirmaron que recientemente fueron confirmados los casos, explicaron que las tres personas mayores de edad con leishmaniasis del tipo cutánea se encuentran recibiendo tratamiento ambulatorio, mientras que la niña menor de edad con leishmaniasis visceral está internada en el Hospital Juan Pablo II recibiendo tratamiento. Karina Ramos, jefa del Programa Provincial de Leishmaniasis, explicó que la niña es oriunda de Capital, mientras que las otras tres personas afectadas por el tipo cutánea son del interior. Tenemos un caso de leishmaniasis cutánea en una mujer mayor de edad de Riachuelo, también en un hombre mayor de edad que reside en San Luis del Palmar pero que por cuestiones laborales se desplaza por distintos puntos, y también en un joven oriundo de San Miguel. En todos los casos están recibiendo tratamiento ambulatorio y se encuentran en buen estado de salud”, dijo Ramos. En tanto, respecto a la menor de edad con leishmaniasis visceral destacó que está siendo atendida y su estado general es bueno, está respondiendo bien y esperamos que pueda tener el alta la semana que viene”, dijo la referente y detalló que Corrientes no registraba casos de leishmaniasis visceral desde 2015. La menor vive en el barrio Galván y la muestra tomada a la mascota de la familia dio negativa a la prueba de leishmaniasis. La especialista remarcó además que la transmisión siempre es de tipo vertical y destacó que en el caso de la leishmaniasis cutánea el vector infecta a animales silvestres y aclaró que no infecta a mascotas, tal es el caso de la visceral. “Hay que aclarar siempre que cuando una persona tiene leishmaniasis cutánea el reservorio no es la mascota, sino algún animal silvestre, insistió. Además agregó que se trata de una enfermedad que puede tardar entre 2 meses y hasta 2 años en presentar síntomas. “Ante la notificación de casos se aplica el protocolo de bloqueo, pero es muy difícil comprobar dónde la persona fue infectada”, admitió. En cuanto a los cuidados, refirió que quienes trabajan en el campo o bien pasan tiempo en zonas poco urbanizadas deben usar repelente de forma continua para evitar la picadura del vector.

Las cifras

Los datos oficiales destacan que en 2016, en Corrientes fueron detectados 70 casos de personas con leishmaniasis cutánea, mientras que en 2017 hubo 40, y el año pasado fueron 8. Desde 2015 no se detectaba un caso de leishmaniasis visceral.