Advierten que por los aumentos en el precio de la carne, podrían comenzar a cerrar las carnicerías. Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los precios de muchos cortes mostraron subas muy significativas del 8,5% en enero. La crisis golpea fuerte al sector de la carne como producto de las políticas económicas del Gobierno de Macri. Con este marco, los permanentes aumentos de precios desde el comienzo del año y la marcada caída en el consumo en los comercios, ponen en peligro y afectarán la actividad de muchas carnicerías. El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, encendió las alarmas y advirtió que comenzarían a cerrar sus puertas los comercios que se ven más comprometidos para sostener sus costos. “Si la carne sigue a estos precios, empezarán a cerrar negocios. No pensemos que en un mes solucionamos el problema. No, esto será largo, no lo soluciona una sola persona, tienen que estar todos en la mesa”, dijo.